O príncipe Harry tem estado cada vez mais afastado da vida pública e, longes dos holofotes e dos flashes, tem tido mais espaço para fazer escolhas mais arrojadas no que diz respeito à aparência.

O ator Rob Lowe, vizinho do príncipe, contou em entrevista ao 'The Late Late Show With James Corden', esta segunda-feira, que viu Harry a usar rabo de cavalo.

Lowe passeava pelas ruas de Montecito quando se cruzou rapidamente com o neto da rainha Isabel II e o seu estilo irreverente não conseguiu passar despercebido.

