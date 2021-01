É oficial. O príncipe Harry e Meghan Markle irão regressar a Inglaterra pela primeira vez desde que decidiram deixar de fazer parte do grupo senior da realeza britânica e de, posteriormente, se terem mudado para os Estados Unidos.

Os duques de Sussex planeiam viajar para celebrar com a restante família o 95º aniversário da rainha Isabel II, em junho. O The Sunday Times foi a primeira publicação a confirmar esta informação, notando ainda que ambos irão igualmente presenciar o evento Trooping the Colour.

Importa notar que estas são novidades que aparecem pouco tempo depois de a imprensa internacional dar conta que os problemas entre o Harry e William já estariam resolvidos.

Leia Também: Harry e William estão a tentar reconstruir o seu relacionamento