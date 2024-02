Príncipe Harry já está no Reino Unido, para onde viajou após ter sido revelado o diagnóstico de cancro do pai, o rei Carlos III. O duque de Sussex terá voltado a Londres para estar ao lado do soberano neste momento particularmente difícil da sua vida.

Harry saiu do Aeroporto Internacional de Los Angeles na noite desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, e chegou a Londres há pouco, dirigindo-se para a Clarence House, residência do pai.

De recordar que esta segunda-feira foi revelado que o rei contou previamente aos filhos e aos irmãos que sofria de um cancro, tendo o Palácio de Buckingham feito o anúncio da doença do soberano pelas 18h de ontem.

O príncipe viajou sozinho. Meghan e os dois filhos ficaram nos Estados Unidos.