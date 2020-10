Não é novidade que os hábitos de vida do príncipe Harry melhoraram quando começou a namorar com Meghan Markle. Desde a alimentação à preocupação com a saúde mental, houve várias mudanças na sua rotina.

Recentemente, ao colaborar com o podcast 'Teenager Therapy', a propósito do Dia Internacional da Saúde Mental, o filho mais novo do príncipe Carlos e Diana revelou um hábito surpreendente: a meditação.

O próprio confessou que "nunca pensou" ser o tipo de pessoa que iria fazê-lo, mas admite que as vantagens são infinitas. "A importância de criar um momento e dedicar esse tempo do dia apenas para respirar, isso cria uma certa resiliência", afirmou, cita a revista Hello.

Meghan, por sua vez, confirmou o gosto do marido por este hábito e elogiou a sua "dedicação".

