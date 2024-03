Kate Middleton tem estado 'nas bocas do mundo' nos últimos tempos, mas não pelos melhores motivos. Desde que foi sujeita a uma cirurgia abdominal, em janeiro, que a princesa de Gales tem estado afastada da exposição pública, o que levou ao surgimento de teorias da conspiração relativamente ao seu estado de saúde.

Perante o sucedido, uma das pessoas que se tem revelado mais preocupada com Kate tem sido o príncipe Harry.

"O Harry está preocupado com a imprensa à volta da cunhada", notou uma fonte ao Page Six.

Segundo a publicação, o duque de Sussex não tem ficado indiferente às notícias divulgadas a respeito da mulher do príncipe William e o do seu "desaparecimento". Na visão do filho de Carlos III, "qualquer indício de escândalo é falso".

Esta é uma realidade que Harry conhece bem, tendo em conta que a mãe, a princesa Diana, e a mulher, Meghan Markle, viveram situações parecidas.

