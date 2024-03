O fotógrafo responsável pelo retrato do batizado do príncipe Archie, filho mais velho do príncipe Harry e de Meghan Markle, respondeu às alegações de que a imagem terá sido manipulada.

Chris Allerton, profissional escolhido para 'eternizar' o momento, que aconteceu em julho de 2019, em Windsor, negou todas as suspeitas levantadas pelo MailOnline.

Allerton assegurou que a imagem "não foi manipulada", acrescentando que apenas precisou de uma "afinação mínima" a nível do tom e exposição, uma vez que este preparou todas as câmaras ao pormenor, de maneira a evitar edições.

O objetivo, garante, era captar "um momento agradável e relaxante cde forma rápida e eficiente".

Contactada pela revista Hello!, a Getty Images, agência que disponibilizou a fotografia, garante que o retrato "não tem qualquer nota de edição".

Recorde-se que a história surgiu na sequência da polémica à volta da imagem divulgada pela Casa Real no Dia da Mãe protagonizada por Kate Middleton e pelos filhos. A princesa de Gales admitiu, após várias críticas, ter feito alterações à mesma enquanto "fotógrafa amadora".

Leia Também: Especialista em realeza sobre 'caso Kate': "Pecaram pela ingenuidade"