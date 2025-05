Na rubrica 'Conversas de Café' do programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 22, um dos assuntos comentados foi o facto de Kate Middleton ter recuperado recentemente o visual que usou no casamento do cunhado, o príncipe Harry, e Meghan Markle.

Não ficando indiferente ao assunto, Cristina Ferreira - num tom de brincadeira - destacou algo que não apreciou assim tanto.

"Não repetiu este fato, repetiu tudo, que é uma coisa que a mim me enerva. Princesa que é princesa, mesmo quando repete, faz uma coisinha", atirou.

