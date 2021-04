O príncipe Harry já se encontra junto da família real britânica para o último adeus ao príncipe Filipe, que morreu na sexta-feira, dia 9, aos 99 anos. O duque de Sussex aterrou em Inglaterra este domingo, por volta das 13 horas, e a sua chegada não escapou às lentes dos fotógrafos.

Tal como se previa, Meghan não o acompanhou na viagem, tendo ficado nos Estados Unidos, onde o casal vive agora. O motivo pelo qual não marcará presença no funeral do príncipe Filipe prende-se com o facto de estar já em estado avançado da segunda gravidez, pelo que terá sido desaconselhado embarcar numa viagem tão longa.

Segundo a revista Hello, Harry terá sido recebido por um segurança e foi levado para a sua antiga casa, a Nottingham Cottage, no Palácio de Kensington.

O funeral do príncipe Filipe realiza-se no próximo sábado, dia 17, no Castelo de Windsor e será, tal como era o desejo do marido da rainha Isabel II, uma cerimónia privada.

O regresso de Harry ao Reino Unido marca o reencontro com a família real britânica após a sua polémica entrevista a Oprah Winfrey, que deixou claras as tensões com o pai, príncipe Carlos, e o irmão, William.

