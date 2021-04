O príncipe William e o irmão, Harry, irão caminhar atrás do caixão do avô, o príncipe Filipe, durante o funeral do mesmo, marcado para o dia 17 de abril, informa a imprensa internacional.

Os irmãos ir-se-ão reunir pessoalmente pela primeira vez desde que Harry deixou Inglaterra para ir viver para os Estados Unidos juntamente com a mulher, Meghan Markle.

Espera-se que os dois se mantenham bastante próximos durante as cerimónias fúnebres, deixando assim para trás todos os desentendimentos.

Esta também será a primeira vez que ambos se verão após a polémica entrevista dada por Harry a Oprah Winfrey, na qual este denunciou alguns dos problemas mais proeminentes no seio da realeza britânica.

Será uma experiência particularmente emocionante para Harry e William se nos recordarmos que no funeral da mãe, a princesa Diana, os dois também caminharam atrás do caixão de Lady Di, protagonizando um dos momentos mais tocantes da despedida que ainda hoje é recordado.

[Os príncipes William e Harry a caminharem atrás do caixão da mãe, a princesa Diana. O príncipe Filipe foi um dos grandes apoios dos netos neste momento]© Getty

