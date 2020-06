Atualmente os Estados Unidos vivem um período de grande agitação social. Em causa está a morte de George Floyd, um cidadão afro-americano que foi morto às mãos de agentes da polícia. São milhares as pessoas que continuam a protestar contra o racismo nas ruas e a exigir que justiça seja feita.

Várias celebridades têm vindo a apoiar a causa sendo que Harry e Meghan Markle também não conseguiram ficar indiferente. O casal pronunciou-se através da associação The Queen’s Commonwealth Trust, que fez uma publicação sobre o assunto nas redes sociais.

"Os jovens são vozes essenciais na luta contra a injustiça e o racismo no mundo. Como comunidade global de jovens líderes, permanecemos unidos na busca por uma melhor e mais correta forma de agir. O silêncio não é uma opção", lê-se numa publicação do Twitter, juntamente com uma frase de Martin Luther King.

Esta é uma associação acompanhada pela rainha Isabel II, o príncipe Harry e Meghan Markle.

Leia Também: Floyd vai pagar o funeral de George Floyd