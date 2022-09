O príncipe Harry e Meghan Markle já chegaram ao Reino Unido para a sua primeira visita ao país desde o Jubileu de Platina da rainha Isabel II, em junho.

Segundo a revista Hello!, os duques de Sussex aterraram ontem, 3 de setembro, pela manhã no país. Os filhos, Archie e Lilibet, não foram vistos com o casal.

A visita, conforme anunciado anteriormente por um representante, terá como objetivo a visita de várias instituições de solidariedade que são queridas a Harry e Meghan.

O casal irá também marcar presença no evento One Young World Summit, em Manchester, que está marcado para amanhã, 5 de setembro.

Leia Também: Pai pede perdão a Meghan Markle: "Ela não me perdeu, rejeitou-me"