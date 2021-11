O príncipe Harry e Meghan Markle visitaram uma base militar na Nova Jérsia a propósito do Dia dos Veteranos.

Um dia depois de terem marcado presença na gala 2021 Salute to Freedom, no Intrepid Museum, em Nova Iorque, o casal foi a um almoço com militares e as respetivas mulheres na Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst.

Durante este momento, conforme nota a revista People, os duques de Sussex discutiram tópicos como a saúde mental e a importância da comunidade na vida das pessoas.

Um evento de grande importância para Harry. Note-se que o príncipe serviu durante 10 anos no exército, tendo feito duas missões no Afeganistão.

