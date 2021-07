O príncipe Harry e Meghan Markle encontram-se, neste momento, a desfrutar da sua licença de paternidade após o nascimento da filha, a pequena Lilibet Diana, no passado dia 4 de junho.

Ainda assim, os duques de Sussex não estão completamente afastados do trabalho. Esta quarta-feira, 7 de julho, conforme evidencia a imprensa internacional, o casal atualizou a mensagem no seu website.

"Acreditamos que a compaixão pode desencadear mudanças incríveis no mundo. A nossa missão na Archewell é levar a uma mudança cultural e sistémica - um ato de compaixão de cada vez. Acreditamos que a compaixão está no centro da cultura e ligação do mundo", começam por dizer.

"Cada vez que alguém leva a cabo um ato de compaixão - seja a ensinar uma jovem ou a guardar lugar para alguém que teve um dia difícil - o nosso mundo torna-se um lugar melhor. A compaixão está no centro de tudo o que fazemos. Esperamos que se juntem a nós na construção de um mundo melhor, um ato de compaixão de cada vez", conclui-se.

