O príncipe Harry deverá faltar a um dos eventos mais importantes da coroação de Carlos III. Uma vez que o príncipe irá assistir apenas à cerimónia, realizada no dia 6 de maio, regressando depois para os Estados Unidos, este não assistirá ao concerto real, marcado para o dia 7.

O evento irá incluir nomes reconhecidos da música como Take That e Katy Perry (veja a lista completa).

Vale notar que Harry deverá voltar para os Estados Unidos o mais rápido possível de maneira a estar com o filho, o príncipe Archie, que completará quatro anos no dia da coroação.

"Os organizadores do evento já disseram que Harry não estará presente no evento com a restante família real, o que é uma pena, tendo em conta a dimensão do evento", notou uma fonte do jornal The Sun.

Contudo, espera-se que Harry regresse ao Reino Unido no verão para visitar algumas das causas que sempre apoiou.

