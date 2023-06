No âmbito de um processo judicial, que o levou esta semana a testemunhar no Supremo Tribunal em Londres, Inglaterra, o príncipe Harry tem feito várias revelações de índole privada.

Num comunicado escrito a que o New York Times teve acesso, o duque de Sussex alega que sentiu que a sua relação com Chelsy Davy, uma das suas ex-namoradas, "esteve sempre condenada" devido à perseguição de que era alvo à época pelos tabloides.

"Era aquela sensação de estar sempre debaixo de vigilância", notou o duque, de 38 anos. "Acredito que para a Chelsy tenha sido ainda mais difícil quando viveu em Inglaterra... toda a gente tem um limite daquilo que consegue aguentar", reflete Harry.

Recorde-se que Harry e Davy conheceram-se em 2004 e mantiveram um relacionamento, com altos e baixos, até 2010, momento em que a jovem percebeu que o seu futuro não passava por fazer parte da família real britânica.

Note-se que estas declarações surgem no âmbito do processo de Harry contra o grupo editorial Mirror Group Newspaper Limited. O filho mais novo do rei Carlos III diz que tabloides deste grupo acederam a informações privadas através de meios ilegais.

