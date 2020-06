Já lá vão alguns meses desde que Harry se mudou para Los Angeles, Estados Unidos, juntamente com a mulher, Meghan Markle. A adaptação do príncipe à sua nova vida, após o afastamento da família real, tem sido boa, no entanto, há várias coisas de Inglaterra das quais este sente falta.

"Todos sentimos falta do rugby", afirmou o próprio príncipe durante um vídeo que fez via Instagram com a England Rugby.

Importa notar que este desporto foi suspenso no passado mês de março devido ao enorme contacto físico que este implica.

