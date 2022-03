Jack Whitehall revelou que foi "banido" da lista de amigos do príncipe Harry depois de ter feito uma piada sobre o mesmo. O comediante, de 33 anos, relembra que em causa esteve uma graça que fez em 2015, num espetáculo no Royal Variety Show, onde chamou ao príncipe "ruivo passado".

Esta semana, no âmbito da sua digressão 'How To Survive The Summer Holidays', o pai de Jack, Michael, de 81 anos, abordou o assunto.

"Esse é o teu amigo Harry, tirando o facto de que já não podes vê-lo mais. Foste banido... foste banido pelos Sussex", disse.

"Acho que fui banido porque lhe chamei 'ruivo passado' no Royal Variety", recordou o humorista.

Apesar de brincar com o assunto, Harry virou mesmo as costas a anos de amizade com Jack, não o tendo, inclusive, convidado para o seu casamento com Meghan, em 2018.

Leia Também: Afinal, como está a relação do príncipe William e do príncipe Harry?