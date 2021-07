O príncipe Harry deu que falar novamente ao revelar que vai lançar um livro de memórias no próximo ano. A obra foi escrita em segredo e está a ser editada pela Penguin Random House, que terá pago 20 milhões de dólares adiantados ao duque de Sussex para publicar o livro.

Agora, foram revelados novos pormenores sobre o acordo com a editora. "O contrato final era, na verdade, um contrato de quatro livros, com Harry a escrever o segundo quando a sua avó morrer", contou uma fonte ao Daily Mail.

A publicação britânica adianta que as suas fontes são da indústria de editoras e que garantiram que o anúncio do primeiro livro é apenas "a ponta do iceberg".

O contrato inclui ainda Meghan Markle, que deverá escrever um livro de lifestyle dedicado ao bem-estar. Sobre esta obra não são ainda conhecidos pormenores.

