Depois de ter sido noticiado que o príncipe Harry está a escrever um livro de memória sobre a vida como membro da realeza, agora sabe-se o valor dessa mesma obra.

De acordo com o Page Six, a Penguin Random House terá pago pelo menos 20 milhões de dólares (cerca de 17 milhões de euros) adiantados ao filho mais novo da princesa Diana e do príncipe Carlos para publicar a obra autobiográfica. De lembrar que esta mesma editora deu a Barack e Michelle Obama um contrato de 65 milhões de dólares (55 milhões de euros) para um livro.

As informações avançadas pela imprensa contam que Harry esteve a escrever, em segredo, um livro de memórias durante quase um ano e agora vendeu o mesmo à Penguin Random House.

Embora o príncipe tenha dito na segunda-feira que doará todos os lucros a instituições de caridade, ainda não ficou claro se manterá o adiantamento multimilionário - que deve ser de pelo menos 20 milhões de dólares, de acordo com fontes.

