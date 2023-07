O príncipe herdeiro Haakon, que celebra esta quinta-feira, dia 20 de julho, o seu 50.º aniversário, deu uma entrevista ao jornal norueguês Aftenposten na qual falou abertamente sobre a doença crónica da mulher, a princesa herdeira Mette-Marit, que sofre de fibrose pulmonar, e também sobre o trágico fim do ex-cunhado, Ari Behn.

"Tenho saudades do Ari. Falamos bastante dele. Temos muito boas recordações. É incrivelmente triste que tenha morrido", comentou, sobre o ex-marido da princesa Martha Louise e pai das suas três filhas, Maud, Leah e Emma, que tirou a própria vida no Dia de Natal, em 2019. A morte do pai fez a mais velha das três irmãs, Maud, ser cara de uma campanha de saúde mental promovida pelo Sistema Nacional de Saúde norueguês.

Ari Behn e princesa Martha Louise © Getty Images

Já sobre a doença da mulher, que foi diagnosticada há cinco anos, o príncipe refere que tenta não pensar muito sobre como vai evoluir o seu estado de saúde e que, atualmente, Mette-Marit está estável. De salientar que, após o diagnóstico, a princesa herdeira foi obrigada a reduzir o número de compromissos na sua agenda e adotar um estilo de vida mais calmo.

