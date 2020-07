Esta quarta-feira, dia 22, é particularmente especial para a família real britânica. O príncipe George, o terceiro na linha de sucessão ao trono, está de parabéns pelas sete primaveras.

As comemorações começaram na véspera, nas redes sociais do Palácio de Kensington, com a publicação de dois novos registos fotográficos oficiais do primogénito que Kate Middleton e do príncipe William.

Nascido a 22 de julho de 2013, George sempre foi das figuras mais adoradas do seio da realeza e os irmão - Charlotte, de cinco anos, e Louis, de dois - seguem os seus passos.

Na galeria vai poder recordar amorosos momentos que marcam o crescimento deste pequeno traquina. Clique para ver.

Leia Também: Divulgadas novas fotografias do príncipe George na véspera dos anos