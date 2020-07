Como é habitual, na véspera do aniversário de algum membro da família real é divulgada uma nova fotografia oficial. Neste caso foi o príncipe George a ser destacado.

O filho mais velho do príncipe William e Kate Middleton completa sete anos esta quarta-feira, 22 de julho, data que foi assinalada pelo Palácio de Kensington.

As imagens divulgadas esta terça-feira, 21 de julho, foram captadas pela mãe, Kate Middleton, no início do mês, em casa, em Anmer Hall, a casa da família em Norfolk. Fotografias que pode ver na galeria.

Recorde-se que William e Kate são ainda pais da princesa Charlotte, de cinco anos, e do príncipe Louis, de dois,

Leia Também: William e Kate Middleton não foram ao casamento da princesa da Beatrice