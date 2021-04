A imprensa britânica acaba de revelar novos pormenores sobre o funeral do príncipe Filipe, que perdeu a vida na passada sexta-feira, aos 99 anos de vida. Depois de o palácio de Buckingham ter anunciado que as cerimónias fúnebres vão decorrer no próximo dia 17 de abril, no castelo de Windsor, sabe-se que o marido da rainha Isabel II terá uma funeral ecológico.

Filipe foi considerado um dos primeiros a destacar as mudanças climáticas durante os anos 1950, por isso a preocupação com um funeral amigo do ambiente é ainda maior.

Funcionários do palácio estão a tratar de encontrar um um caixão com revestimento de lã e o carro que irá transportar o caixão será um Land Rover elétrico.

Os coveiros escolhidos, Leverton and Sons, que também fizeram o funeral da princesa Diana, usam o primeiro carro funerário totalmente elétrico da Grã-Bretanha.

Quanto ao caixão, espera-se que seja a empresa AW Hainsworth a fabricá-lo, a marca tem um longo relacionamento com a família real e foram eles a produzir os uniformes militares usados ​​pelo príncipe William e pelo príncipe Harry nos seus respetivos casamentos.