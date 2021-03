O príncipe Filipe continua no hospital enquanto recupera da cirurgia que foi realizada no início do mês. Foi no dia 17 de fevereiro que o Palácio de Buckingham confirmou que o marido da rainha Isabel II tinha sido transferido para uma unidade hospitalar depois de ter-se "sentido mal", e permanece internado.

Como recorda o Page Six, o duque de Edimburgo, de 99 anos, deu inicialmente entrada no Hospital King Edward VII privado de Londres no dia 16 de fevereiro. Na altura disseram que seria para “observação e descanso”, mas mais tarde foi revelado que o príncipe estava a receber tratamento para uma infeção.

No início de março, o marido da rainha foi transferido para St Bartholomew, um hospital especializado em cuidados cardíacos, para realizar mais exames e para observação, acabando depois por ser submetido a uma cirurgia.

O palácio não deu grandes detalhes sobre a operação, apenas destacou que a mesma tinha sido "bem-sucedida".

O Page Six relata que o príncipe Filipe continuará em repouso e a recuperar "por mais alguns dias" no King Edward VII Hospital - para onde foi transferido de novo a 5 de março.

