Os compromissos dos membros seniores da realeza britânica podem parecer aborrecidos, sobretudo para os envolvidos. Contudo, o príncipe Eduardo, irmão mais novo do rei Carlos III, decidiu contrariar esta tendência e transformar um inauguração mais solene num momento de descontração.

"Deram-me a tarefa de revelar esta placa. Vou tentar ser o mais profissional possível, mas quero que saibam que são necessários anos e anos de prática. Fiquei mesmo preocupado quando me deram este novo título [duque de Edimburgo, que pertencia ao pai, o príncipe Filipe]. Estava a seguir os passos da pessoa com mais experiência do planeta a revelar placas", brincou.

"Há só uma coisa que preciso de explicar antes de fazermos isso. Revelar placas não é, necessariamente, a coisa mais excitante que acontece nas nossas vidas. Sei que isto poderá desapontar um pouco tendo em conta as expectativas, mas preciso que finjam. Preciso que finjam que isto é a coisa mais excitante que aconteceu em 400 anos", diz ainda.

Ora veja:

