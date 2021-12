Mais um cartão de Natal da realeza. Desta vez, quem cumpriu a tradição, bastante popular entre a monarquia europeia, foi o príncipe Eduardo e a mulher, Sofia, condessa de Wessex.

A imagem, conforme noticia a revista Hello, foi captada no Forfar Golf Club em junho e mostra um lado descontraído do casal.

"Desejamos um feliz Natal e um feliz ano novo", lê-se no cartão de boas festas.

Ora veja:

Leia Também: Família real da Bélgica deseja um feliz Natal com novo retrato oficial