O príncipe Charles é a alma da festa no que diz respeito às celebrações natalícias no seio da casa grã-ducal do Luxemburgo.

O príncipe Guillaume e a princesa Stephanie partilharam as imagens do filho, de um ano, onde o menino surge muito bem-disposto. Ao seu lado, conforme se pode ver, aparece um importante elemento da fotografia, nomeadamente um urso de brincar que o bebé parece adorar.

"O príncipe Guillaume e a princesa Stephanie, juntamente com o príncipe Carlos, desejam um Feliz Natal e um feliz Ano Novo!", lê-se numa publicação feita no Twitter.

