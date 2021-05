A história do príncipe Carlos e da princesa Diana é conhecida em todo o mundo, inclusive, os seus maiores escândalos. Anos depois da separação, o filho mais velho da rainha Isabel II conseguiu finalmente casar com o grande amor da sua vida, Camilla Parker-Bowles, com quem se mantém até hoje.

No entanto, sabia que antes destas duas mulheres, o príncipe de Gales pediu uma outra em casamento? Trata-se de Amanda Knatchbull, conforme noticia o jornal britânico Daily Mirror.

Contudo, as coisas acabaram por não correr como Carlos esperava e Amanda rejeitou o pedido em 1977, durante umas férias nas Caraíbas.

As informações foram reveladas num documentário do Channel 4 intitulado 'The Royal House of Windsor'.

