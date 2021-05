O príncipe Carlos agradeceu pessoalmente a uma enfermeira pelos cuidados que a equipa médica do Hospital de St Bartholomew prestou ao seu pai, duque de Edimburgo, quando este esteve internado no início do ano.

O marido da rainha Isabel II foi submetido a uma cirurgia cardíaca e mais tarde sofreu uma infeção que o levou a ficar hospitalizado durante um mês. Esteve primeiramente internado no hospital King Edward VII e depois foi transferido para o St Bartholomew.

Carlos teve oportunidade de conhecer uma das enfermeiras e aproveitou o momento para lhe deixar uma palavra de agradecimento e admiração pelo trabalho nos cuidados ao seu pai e no combate à pandemia da Covid-19.

Recorde-se que o príncipe Filipe perdeu a vida a 9 de abril, no Castelo de Windsor, aos 99 anos. O último adeus ao marido da rainha aconteceu no mesmo local a 17 de abril.

