Um mês após a morte do marido, príncipe Filipe, a rainha Isabel II marcou presença no primeiro evento público ao presidir à Abertura do Parlamento britânico, que tomou lugar esta terça-feira, 11 de maio.

A monarca, de 95 anos, esteve acompanhada pelo filho mais velho, príncipe Carlos, e pela mulher deste, Camilla, e o ato oficial deu nas vistas também por um pormenor comovente.

A Câmara dos Lordes removeu o trono que pertencia a Filipe, príncipe consorte. Isabel II sentou-se, por isso, sozinha no Trono do Soberano. Veja as imagens na galeria.

