Esta sexta-feira, 17 de dezembro, o príncipe Carlos e a esposa, Camilla Parker-Bowles, fizeram um apelo na sua conta oficial de Instagram.

O casal chamou a atenção dos seguidores para a solidão que é sentida por idosos particularmente nesta altura do ano.

"Este Natal, o príncipe de Gales e a duquesa de Cornualha encorajam-vos a lembrarem-se dos vossos amigos e familiares mais velhos nesta época festiva", lê-se na referida publicação.

"Sabiam que quase 1,5 milhões de pessoas idosas se sentem mais sozinhas no Natal do que no resto do ano?", questionam, destacando dados estatísticos referentes ao Reino Unido.

Eis a publicação:

Leia Também: Kate Middleton ficou "chateada" com confusão criada por Harry e Meghan