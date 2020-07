A princesa Beatrice, filha do príncipe André e Sarah Ferguson, casou-se na passada sexta-feira, dia 17, com Edoardo Mapelli Mozzi numa cerimónia secreta em Windsor.

Apesar da máxima discrição, começam a surgir alguns detalhes sobre o enlace, nomeadamente acerca da presença de André, que está há largos meses afastado da vida pública devido ao escândalo sexual associado aos crimes de Jeffrey Epstein.

Sabe-se agora que Beatrice fez questão de realizar um período de isolamento social antes do casamento na companhia do pai, uma vez que queria que fosse o progenitor a levá-la ao altar (e em segurança).

O seu desejo concretizou-se e, além de ser levada, foi também brindada com palavras de carinho de André. Segundo a revista Us Weekly, o filho da rainha Isabel II teve um papel importante na cerimónia ao discursar na receção do evento.

Vale lembrar que o casamento contou apenas com 20 pessoas, de entre as quais a rainha e o marido, Filipe de Edimburgo. Beatrice subiu ao altar com um vestido e tiara que pertenciam à avó.

