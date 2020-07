Esta semana, a família real britânica presenciou mais um casamento de um dos seus membros, neste caso o da princesa Beatrice com Edoardo Mapelli Mozzi. Tendo em conta as circunstâncias em que ocorreu o enlace, longe dos olhares do público, só agora é que foram revelados alguns dos retratos da cerimónia.

Nas imagens - captadas pelo fotógrafo Benjamin Wheeler, é possível ver o romantismo envolvente do espaço, a Royal Chapel of All Saints.

Outro dos pontos de destaque foi o vestido de noiva de Beatrice, uma peça vintage criada por Norman Hartnell, que, surpreenda-se, foi emprestado pela rainha. Num comunicado, o palácio de Buckingham disse que o mesmo foi adaptado à noiva.

A rainha de Inglaterra já o tinha usado em 1962 na estreia de 'Lawrence of Arabia', em Leicester Square, e ainda em 1961, num jantar de estado em Roma.

Para completar o visual, Beatrice usou uma tiara que também pertence à monarca e que foi usada por esta no seu casamento com o príncipe Filipe, celebrado a 20 de novembro de 1947.

