O príncipe André tem feito visitas à mãe, a rainha Isabel II, durante a noite, de maneira a não ser 'apanhado' pelos paparazzi, noticia a imprensa internacional.

O irmão do príncipe Carlos, que se viu envolvido numa enorme polémica depois de ter sido acusado de abusos sexuais, deslocou-se até Castelo de Windsor toda as noites da semana passada, de maneira a falar sobre o seu futuro com a monarca.

"O André tem sido muito cuidadoso e tem procurado passar despercebido. Ele sabe que há fotógrafos de dia e a melhor forma de os evitar é à noite", disse uma fonte ao jornal The Sun.

"Ele sabe que tem de baixar a cabeça e é um viagem rápida, mas está muito afetado e pede desculpas à rainha por todos os problemas que lhe causou", completa.

Recorde-se que, recentemente, André, de 62 anos, conseguiu chegar a um acordo com a alegada vítima, Virginia Roberts. Embora não tenham sido divulgados valores, a imprensa acredita que a quantia estabelecida tenha sido de 12 milhões de dólares (10,5 milhões de euros).

Leia Também: Rainha Isabel II ajudou a pagar acordo do príncipe André em tribunal?

Leia Também: Agressão sexual. Príncipe André chega a acordo com Virginia Giuffre