O príncipe André fez uma visita à secreta mãe, a rainha Isabel II, na passada semana, adianta o The Sun. A visita, segundo a publicação, deveu-se à intenção deste membro em regressar à vida pública, depois do escândalo no qual se viu envolvido por causa da proximidade que mantinha com Jeffrey Epstein.

André, de 60 anos, para além de ser amigo de Epstein (acusado de inúmeros crimes de pedofilia) foi acusado de ter abusado de uma jovem menor de idade.

"Parecia uma tentativa deliberada de não ser visto", afirmou uma fonte à publicação.

"Mas, apesar da rainha Isabel perceber a situação do filho mais novo, o irmão, o príncipe Carlos e o sobrinho, o príncipe William estão 'unidos' na sua sentença de que o André não deveria regressar ao seu cargo público", acrescentaram outros informantes, por seu turno, ao Mirror.

Assim, André não terá qualquer hipótese de recuperar ao seu papel anterior, sendo que o seu destino é manter a máxima discrição.

