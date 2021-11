O príncipe Alberto ficou "furioso" com declarações de Nicole Coste, a mãe do seu filho Alexandre Grimaldi-Coste, sobre a princesa Charlene, a sua mulher.

Em setembro, em entrevista à Paris Match, Nicole Coste afirmou que Charlene "mudou o seu filho de quarto, aproveitando a ausência do pai, e instalou-o a dormir na ala dos empregados". "Tendo em conta os nossos respetivos laços com o príncipe, devemos apoiar-nos cordialmente. Na nossa situação, a diplomacia deve impor-se", frisou ainda.

Dois meses depois, o príncipe Alberto revelou à Point De Vue que ficou extremamente desagradado com as declarações da ex-companheira.

"No caso particular deste artigo a respeito da Madame Coste, obviamente eu não sabia o que ela iria fazer. Ela tinha acabado de me informar que ia sair alguma coisa, pensei que seria apenas uma fotografia de aniversário. Foi impróprio, fiquei furioso ao saber disso".

Vale referir que a entrevista de Nicole Coste aconteceu a propósito do 18.º aniversário do filho de ambos, Alexandre Grimaldi-Coste.

O príncipe Alberto é ainda pai dos gémeos Jacques e Gabriella, de seis anos, fruto do casamento com a princesa Charlene, e de Jazmin Grace, de 29 anos, que nasceu de uma relação anterior.

