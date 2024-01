Já fazia muito tempo que as princesas Imán, de 27 anos, e Salma da Jordânia, de 23, não eram vistas num evento público.

As duas filhas dos reis da Abdullah e Rania da Jordânia - que também são pais do príncipe herdeiro Hussein e do príncipe Hashem - estiveram com a mãe, que quis levá-las para conhecerem de perto parte do seu trabalho, participando num encontro com um grupo de jovens empreendedores.

Rania usou vestido de ganga, enquanto a filha mais velha optou por um look branco oversized, com calças e camisa larga. Já a princesa Salma optou por um estilo confortável e desportivo, composto por calças de ganga e T-shirt branca.