Na luta contra a pandemia do novo coronavírus toda a ajuda é pouca e a verdade é que esta é uma situação que tem vindo a unir as pessoas, independentemente do seu estrato social.

Através de um comunicado, a assessoria da princesa Sofia da Suécia confirmou que esta irá estar na linha da frente contra a Covid-19, uma vez que irá prestar serviços em hospitais.

Para isso terá de frequentar um curso de três dias com o objetivo de ganhar aptidão para a desinfecção de equipamentos médicos e instalações.

"A princesa Sofia não trabalhará diretamente com os pacientes, mas ajudará as pessoas que trabalham lá e desinfetam os materiais", afirmava o referido comunicado.

A ideia é que o trabalho desenvolvido pelos médicos seja facilitado ao máximo nesta época.

