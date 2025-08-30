Mais um casamento da realeza que promete ficar para a história! Este sábado, 30 de agosto, a princesa Marie Caroline do Liechtenstein, de 28 anos, deu o nó com Leopoldo Maduro Vollmer, de 33, banqueiro venezuelano e descendente de uma das famílias mais ricas da Venezuela.

A cerimónia religiosa aconteceu às 11h na Catedral de St. Florin, em Vaduz (capital do microestado que se situa entre a Suíca e a Áustria).

A igreja neogótica do século XIX foi devidamente decorada para a ocasião, destacando-se os arranjos florais de hortênsias que trouxeram uma enorme beleza à escadaria.

Foram várias as figuras que estiveram presentes no enlace, como foi o caso do príncipe Nikolaus de Liechtenstein, assim como da primeira-ministra Brigitte Haas e do presidente do parlamento Manfred Kaufmann.

A cerimónia foi oficializada pelo bispo Benno Elba. O copo d'água acontecerá no Castelo de Vaduz, do século XII, que conta com mais de 130 divisões, sendo a residência dos príncipes do Liechtenstein desde 1939.

Veja as imagens do casamento na galeria.

O visual de noiva da princesa Marie Caroline

A princesa Marie Carolina chegou à igreja de braço dado com o pai, o príncipe Alois, não escondendo a sua enorme felicidade.

O seu vestido de noiva encantou todos os presentes. De decote arredondado, destacou-se pela transparência na zona do peito e diversas camadas em renda que enfeitaram a saia. Para a ocasião, Marie Caroline usou a tiara Fringe em diamantes.

Uma vez que o casamento foi um evento público, vários cidadãos reuniram-se à volta da igreja para ver a noiva. Um grupo de mulheres com trajes tradicionais aguardava a chegada dos noivos.

A vida da princesa Marie Caroline em Londres

Note-se que apesar de pertencer a uma família real, Marie Caroline é um uma pessoa muito discreta. Esta é a segunda dos quatro filhos do príncipe herdeiro Aolis e da princesa Sophie, portanto neta do príncipe Hans-Adam II.

Marie Carolina nasceu no Hospital Grabs, na Suíça e tem três irmãos: os príncipes Joseph Wenzel, Georg e Nikolaus. Após frequentar a escola primária em Ebenholz, Vaduz, estudou numa escola internacional na Suíça, acabando por concluir os estudos no Malvern College, Inglaterra. A princesa é licenciada em Design de Moda, mora em Londres e trabalha na indústria têxtil.

Já o companheiro é o filho mais velho de Francisco e Sofía Maduro Vollmer, nasceu em Caracas em 1990 e estudou na Universidade de St. Andrews, a mesma onde William e Kate se conheceram. Em 2013 iniciou a sua carreira na banca e, desde 2016, trabalha como gestor de investimentos em Londres.