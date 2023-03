A princesa Madalena da Suécia regressa a casa depois de 10 anos a viver no estrangeiro. A revelação foi feita pela casa real sueca através de um comunicado onde informa que Madalena, juntamente com o marido, Chris O'Neill, e os seus três filhos, Leonore, de nove anos, Nicolas, de sete e Adrienne, de quase cinco, voltar-se-á a instalar no país que a viu nascer.

Vale notar que a filha dos reis Carlos Gustavo e Silvia viveu nos últimos cinco anos na Florida, Estados Unidos.

Conforme evidencia a revista Hola!, a notícia surpreendeu uma vez que se pensava que o futuro da família passava pelos EUA. No entanto, os planos eram outros.

A princesa Madalena mudar-se-á, desta forma, para Estocolmo em agosto deste ano. É também referido que os filhos frequentarão colégios suecos.

Outra das novidades é que Madalena ocupará uma moradia que pertence à realeza. A casa, com cinco quartos, foi alvo de diversas renovações.

Recorde-se que o rei Carlos Gustavo foi operado ao coração no passado mês de fevereiro. A saúde do monarca, de 76 anos, terá sido um dos motivos que levou ao regresso da filha.

