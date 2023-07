Depois de uma década a viver nos Estados Unidos com o marido, Chris O'Neill, e os três filhos, Leonore, de nove anos, Nicolás, de oito, e Adrienne, de cinco anos, a princesa Madalena poderá regressar à Suécia, algo que estava previsto que acontecesse este ano, mas que foi entretanto adiado para 2024.

No entanto, segundo avança a imprensa sueca, a filha mais nova dos reis só regressará com a família se as suas condições forem aceites.

De acordo com o jornal Svenska Dagbladet, a princesa, de 41 anos, pretende que os três filhos estudem num bom colégio e preferencialmente que frequentem todos o mesmo estabelecimento de ensino. A sua primeira opção é o prestigiado centro educativo Carlssons, no bairro de Östermalm, em Estocolmo, onde ela própria estudou. Também estará a ponderar o colégio Campus Manilla, em Djurgaarden, também na capital, onde estudam os seus sobrinhos, os príncipes Estelle e Oscar, filhos da princesa herdeira Victoria.

A mesma publicação refere ainda que a princesa já decidiu o local onde quer residir no seu regresso a Estocolmo. Um apartamento com sete quartos perto das antigas cavalariças do Palácio Real está a ser recuperado e especulava-se que seria aí que a família iria viver, mas Madalena estará inclinada para escolher outro local.

Por fim, a publicação sueca assegura que o casal quer recuperar a vida social e que a princesa estaria aborrecida de "estar sentada em casa todo o dia e ter pouco contacto com amigos". Ao regressar à capital do seu país é expectável que esta situação mude.

De recordar que atualmente a princesa e a família encontram-se na Suécia para passarem uma temporada das férias de verão.

