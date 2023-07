Os príncipes Estelle e Oscar da Suécia, de 11 e sete anos, respetivamente, filhos dos príncipes herdeiros Victoria e Daniel, frequentam há vários anos o Campus Manilla, uma escola que recentemente se viu envolvida numa polémica por suposta inflação de notas.

De acordo com a revista Svensk Dam, as suspeitas recaem principalmente sobre a disciplina de matemática, onde 85% dos alunos tiveram notas mais altas durante o ano letivo do que nos exames nacionais.

Robert Mellander, reitor do Campus Manilla, já falou sobre o caso e explicou que as críticas são levadas muito a sério, mas que não vê qualquer problema nas classificações dos alunos.

"A fiscalização diz que há pressão e que pode ser um problema, mas não acreditamos que esse problema tenha sido da nossa parte como consta no relatório. Também verifiquei que os professores têm um alto nível de competência para estabelecer notas corretas e razoáveis”, assegurou, em declarações à imprensa sueca.

