Na última sexta-feira, dia 14 de julho, a princesa herdeira Victoria da Suécia celebrou o 46.º aniversário, uma data que a Casa Real assinalou nas redes sociais com a partilha de várias fotografias.

Para celebrar este dia especial foi publicada uma fotografia no Instagram na qual a princesa posa numa sala do palácio, usando um vestido de corte assimétrico, estampado floral em cor-de-rosa e mangas compridas em balão.

O fim de semana foi de celebração, tendo a princesa herdeira assistido a vários eventos, como um concerto, e tendo ouvido ainda um discurso do pai, o rei Carlos Gustavo.

Numa outra fotografia, a princesa aparece ao lado do marido, o príncipe Daniel, e dos filhos, os príncipes Estelle e Oscar, uma imagem na qual se pode ver como cresceram as crianças, em especial a jovem princesa, de 11 anos, que atualmente ocupa a segunda posição na linha da sucessão ao trono, atrás da mãe, e que, por isso, um dia será rainha do seu país.

Na foto, Estelle aparece sorridente, de cabelos soltos e minivestido branco, com apontamentos em renda e mangas curtas.

