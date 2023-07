Os príncipes de Gales e os filhos mais velhos, os príncipes George e Charlotte, estiveram este domingo, dia 16, a assistir à final do torneio de ténis de Wimbledon, que opôs Carlos Alcaraz a Novak Djokovic e que terminou com a vitória do espanhol.

Para esta ocasião, na qual também esteve presente o rei de Espanha, Felipe VI, a princesa Charlotte usou um vestido que não passou despercebido aos olhares de alguns utilizadores do Twitter.

A jovem princesa usou um vestido azul e branco, com estampado floral e mangas curtas, uma peça da marca espanhola Friki.

"Um vestido espanhol [escolhido pela] Maria para homenagear Felipe VI", escreveu um fã da realeza no Twitter, referindo que terá sido a ama dos príncipes, Maria Teresa Turrion Borrallo, nascida em Espanha, quem escolheu o vestido da princesa, tendo propositadamente optado por um de marca espanhola, uma opinião apoiada por outros utilizadores da mesma rede social.