A princesa Estelle da Suécia e o irmão mais novo, o príncipe Oscar, são os protagonistas da mais recente publicação da Casa Real do país.

Esta quinta-feira, dia 6 de junho, celebra-se o Dia Nacional, pelo que foi partilhada uma fotografia com a jovem princesa vestida a rigor, com os trajes típicos do país, e o irmão mais novo de fato azul e gravata.

"Feliz dia nacional", pode ler-se na legenda da fotografia.

De recordar que Estelle e Oscar são os filhos dos príncipes herdeiros Victoria e Daniel. A menina, de 12 anos, ocupa a segunda posição na linha de sucessão ao trono atrás da mãe.

Veja a imagem na publicação abaixo.

Leia Também: Porque é que o regresso da princesa Madalena à Suécia atrasou?