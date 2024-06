O regresso a casa de Madalena da Suécia não está a ser tão fácil como era esperado.

Estava previsto que a princesa regressasse ao seu país de origem com o marido, Chris O’Neill, e os três filhos, Leonore, de 10 anos, Nicolas, de oito e Adrienne, de seis, no verão de 2023, contudo, a data acabou por ser adiada.

Segundo a Casa Real sueca, a mudança irá acontecer gradualmente.

Atualmente a viverem nos Estados Unidos, em Miami, o casal decidiu manter-se por lá mais um período de tempo, sobre por causa da escola dos filhos.

Para além disso, a venda da mansão estava a demorar mais do que o previsto. No entanto, depois de um longo período no mercado por sete milhões de euros, o casal conseguiu encontrar um comprador que ofereceu 6,5 milhões de euros pela moradia.

"Como é uma mudança tão grande, a família virá aos poucos, já que a casa deve ficar desocupada. Eles moram nos Estados Unidos há muitos anos, então é necessário fazer um planeamento", revelou Margareta Thorgren, representante da realeza ao Expressen.

Assim, a primeira a regressar à Suécia será a princesa Madalena, algo que deverá acontecer ainda este mês.

No outono, espera-se que os filhos já estejam no país a frequentar o novo colégio.

