Tal como acontece todos os anos a 30 de abril, a família real sueca junta-se para celebrar o aniversário do rei Carlos Gustavo, que festeja este ano 78 anos.

O soberano comemorou a data rodeado pela família, que saiu à varanda do palácio para saudar os populares.

O rei esteve acompanhado pela mulher, a rainha Sílvia, pelos filhos mais velhos, a princesa herdeira Victoria e o príncipe Carl Philip, assim como pelos respetivos cônjuges, o príncipe Daniel e a princesa Sofia, e cinco dos seus oito netos, Estelle, Oscar, Alexander, Gabriel e Julian.

Ausentes estiveram a filha mais nova do rei, a princesa Madalena, o marido, Chris O'Neill, e os três filhos, Leonore, Nicolas e Adrienne, que vivem em Miami, nos Estados Unidos.

Os netos do rei tiveram, como é já habitual, destaque no evento, tendo a princesa Estelle - que um dia será rainha - protagonizado umas bonitas fotografias com a avó, posando a cabeça no seu ombro e aparecendo a dar uma gargalhada ao seu lado.

Percorra a galeria e veja as imagens deste dia especial para a família Bernadotte.

