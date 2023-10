Os eventos no âmbito da entrega dos Prémios Princesa das Astúrias, que decorrem ao final da tarde desta sexta-feira, dia 20 de outubro, continuam e esta manhã a família real de Espanha teve um encontro no Hotel Reconquista, em Oviedo, com os vencedores desta edição.

Depois de na noite de ontem ter usado um minivestido estampado da H&M, a um preço mais acessível, esta sexta-feira, a princesa Leonor surgiu com um visual um pouco diferente.

A jovem princesa das Astúrias optou por um modelo parecido a alguns que a sua mãe, Letizia, também tem no seu guarda-roupa. Trata-se de uma peça estilo camiseiro, em cor-de-rosa, de comprimento midi, gola e mangas compridas abalonadas com punhos.

Da peça destacam-se os bordados florais também em cor de rosa e o cinto do mesmo tecido, um visual muito elegante inspirado nos vestidos da década de 1950. Esta é uma criação da marca espanhola Simorra e encontra-se à venda por 368 euros.

Para completar a princesa usou sapatos de salto brancos e o cabelo apanhado, um look que lhe conferiu um aspeto, como é habitual, muito elegante.

Leia Também: Princesa Leonor mostra-se elegante ao estrear vestido floral