A família real de Espanha já se encontra em Oviedo, onde esta sexta-feira, dia 20, decorre a entrega dos Prémios Princesa das Astúrias. No entanto, as celebrações começaram já na noite de quinta-feira com o tradicional Concerto Prémios Princesa das Astúrias.

Para esta ocasião, em que a princesa Leonor é indiscutivelmente a protagonista - uma vez que todo o evento é organizado pela sua fundação - optou por um visual de uma marca mais acessível.

Muito elegante, a jovem herdeira usou um minivestido da H&M, com fundo preto e estampado floral em branco, mangas compridas e um ligeiro franzido na zona da cintura.

A peça tem um custo de 59,99 euros e a princesa conjugou-a com sapatos pretos de salto de Carolina Hererra e uma clutch da mesma cor.

Veja na galeria as imagens da princesa no concerto.

Leia Também: O reencontro de Leonor e Sofia após dois meses afastadas