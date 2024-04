A princesa Leonor reapareceu ao lado dos pais, os reis Felipe VI e Letizia, e da irmã, Sofía, num cortejo em Madrid no domingo de Páscoa.

A herdeira - que integra a Academia Militar de Saragoça - e a infanta - que estuda no País de Gales - viajaram para a capital espanhola para as férias da Páscoa e estiveram com muitos populares, com quem tiraram fotografias e 'selfies'.

Ao ser fotografada em público, houve um pormenor que quase passou despercebido. Há cerca de dois anos, no verão de 2022, a princesa Leonor começou a usar aparelho e este fim de semana foi possível constatar pela fotografias que já o tirou.

